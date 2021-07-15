شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو تبيع حصة أقلية بنسبة 21.2% في "محطة بوابة البحر الأحمر" مُقابل 556.5 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عن إتمام صفقة بيع حصتها في شركتها التابعة "محطة بوابة البحر الأحمر" والتي تبلغ 21.2%.

وأشارت سيسكو، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه تم أيضاً بيع 18.8% من حصة ملكية الأقلية من المساهمين الآخرين إلى صندوق الاستثمارات العامة وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد (من خلال شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، شركة ساوند جويس انتربرايس ليميتد) على أساس نسبي.

وقالت سيسكو، إنه قد تم بيع حصتها البالغة 21.2% مباشرة مقابل إجمالي 556.5 مليون ريال، علماً بأنه تم تحديد قيمة الصفقة بناءاً على أساس القيمة السوقية الكاملة لشركة محطة بوابة البحر الأحمر، والتي تبلغ 3.3 مليار ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (لوجي بوينت) ستحصل على مبلغ إجمالي قدره 105 مليون ريال (قبل احتساب تكاليف المعاملة) من أجل بيع حصتها بالكامل والتي تبلغ 4% في شركة محطة بوابة البحر الأحمر.

ويُشار إلى أن شركة محطة بوابة البحر الأحمر تعمل في تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات ومناولتها وتفريغها وخدمات الشحن والملاحة والخدمات البحرية المساندة اللازمة وتزويد السفن بالمياه والطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي وأعمال الحفر والردم، والاستثمار في هذه الأنشطة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في جدة، وهي أكبر مشغل لموانئ الحاويات في المملكة العربية السعودية.

ويُذكر أن سيسكو حققت صافي أرباح بلغ 32.3 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 26.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى النمو الكبير في الإيرادات بنسبة 54.4%، ويعود ذلك بشكل رئيسي الى التحسن الملحوظ في قطاع الموانئ للشركة، بسبب الزيادة في حجم الحاويات المناولة وكفاءة العمليات وفقاً للشروط وأحكام عقد الامتياز الجديد في ميناء جدة الاسلامي والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2021 بالاضافة الى التحسن في إيرادات قطاع الخدمات اللوجستية.