شكرا لقرائتكم خبر عن "باتك" تتقدم للسوق المالية بملف زيادة رأسمالها بأسهم حقوق أولوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية "مبرد" عن تقديم ملف طلب زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه سيتم زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 300 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد 30 مليون سهم عادي، لتكون الزيادة المقترحة لرأس المال من 300 مليون ريال إلى 600 مليون ريال.

ونوهت الشركة بأن الزيادة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائرة بلغ 3.8 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 3.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى الانخفاض في إجمالي الربح بقيمة 5.546 مليون ريال، وذلك نتيجة الزيادة في تكاليف التشغيل حيث بلغت نسبة تكاليف التشغيل خلال الربع الحالي 92% مقارنة بنسبة 86% للربع المماثل من العام 2020، والذي يعود بشكل رئيسي الى الزيادة الاستثنائية في تكاليف قطاع النقل البري – التكاليف التشغيلية لمشروع المواقف الذكية بالمنطقة الشرقية والتي مازال تحت مرحلة التجهيزات وعدم التشغيل بشكل كامل للمواقع.*