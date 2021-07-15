شكرا لقرائتكم خبر عن ترسية عقد على "الخریف للطاقة" من شركة المياه الوطنية بقيمة 316.6 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة عن استلامها لعدد 9 اتفاقيات تثبيت أسعار من شركة المياه الوطنية لتنفيذ توصيلات المياه ومياه الصرف الصحي في 9 مناطق وقطاعات في المملكة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن قيمة العقد تبلغ 316.605 مليون ريال، علماً بأن فترة العقود تمتد إلى 36 شهراً.

ونوهت الشركة إلى أن الايرادات المتعلقة بهذه الاتفاقيات تتعلق بشكل مباشر على الطلب الفعلي لتوصيلات المياه وتوصيلات مياه الصرف الصحي الجديدة من قبل المستخدم النهائي وتعميد الاعمال من قبل العميل شركة المياه الوطنية لشركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأشارت الشركة إلى أن المناطق هي منطقة الرياض وحدة اعمال مدينة الرياض، منطقة الرياض الوحدة الجنوبية، منطقة الرياض الوحدة الشمالية، منطقة المدينة المنورة، منطقة مكة المكرمة وحدة اعمال جدة، المنطقة الشرقية الوحدة الوسطى، منطقة القصيم، منطقة حائل ومنطقة تبوك،

وتتوقع الشركة أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الثالث من العام 2021.

ذا وستقوم الشركة بالإعلان عن اي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وخاصة بعد استلام النسخة النهائية من عقود الاتفاقيات موقعة من جميع الأطراف المعنية.

يُشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 26.9 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 31.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى احتساب تكلفة الزكاة عن الربع الحالي للمرة الأولى بمبلغ 3.07 مليون ريال حيث كان يتم سابقا إصدار الإقرار الزكوي على أساس موحد على مستوى الشركة الأم. وتعهدت الشركة الأم لهيئة السوق المالية بأن تتحمل أية رسوم تتعلق بالزكاة، وبالتالي لم يتم فرض أي رسوم زكاة عن الفترات السابقة.