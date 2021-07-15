شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "ثوب الأصيل" تُوصي بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 100 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 100 مليون ريال، وذلك عن طريق منح أسهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن رأس المال سيرتفع من 300 مليون ريال إلى 400 مليون ريال، بنسبة زيادة تبلغ 33.33%.

وبحسب البيان، يرتفع عدد أسهم الشركة من 30 مليون سهم إلى 40 مليون سهم، علماً بأنه سيتم منح سهم لكل ثلاثة أسهم مملوكة.

وتستهدف الشركة من الزيادة تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية والمحافظة على الملاءة المالية.

هذا وتعتبر أسهم المنحة مشروطة بأخذ موافقات الجهات الرسمية والجمعية العامة غير عادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 37.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021 إلى 34.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 52.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض المبيعات بنسبة 13.30% و يرجع ذلك الى توقيع الشركة عقد توريد مستلزمات طبية خلال الربع المماثل من العام السابق.

وانخفضت الإيرادات إلى 168.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 193.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.