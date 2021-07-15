شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبلغ ذروة شهر بفعل مخاوف تخفيف الدعم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب المكاسب لتبلغ ذروة شهر اليوم الخميس بعدما هدّأ جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي من المخاوف إزاء تخفيف مبكر للدعم النقدي، مما أدى لهبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش، كان الذهب مرتفعا في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1831.70 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 16 يونيو حزيران. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1833.10 دولار.

قال باول في شهادة أمام الكونجرس الأمريكي إن سوق العمل "لا تزال بعيدة" عن التقدم الذي يريد البنك المركزي رؤيته قبل خفض دعمه للاقتصاد وإن التضخم المرتفع حاليا سينخفض قريبا.