شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 15-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر





عيار 24 سجل 909 جنيهات. القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس تحركا محدودا بقيمة جنيه واحد فقط في التداولات، حيث يسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق 796 جنيها للجرام مع اقتراب اونصة الذهب من مستويات 1830 دولار.عيار 24 سجل 909 جنيهات. عيار 21 سجل 796 جنيها. عيار 18 سجل 682 جنيها. الجنيه الذهب 6368 جنيها. أونصة الذهب1827 دولارا.

واصلت أسعار الذهب المكاسب لتبلغ ذروة الشهر الخميس 15 يوليو، بعدما هدّأ جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي من المخاوف إزاء تخفيف مبكر للدعم النقدي، مما أدى لهبوط الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

وكان الذهب مرتفعًا في المعاملات الفورية بنحو 0.3% إلى 1831.70 دولار للأونصة، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 16 يونيو، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 1833.10 دولار.

وقال باول في شهادة أمام الكونجرس الأميركي إن سوق العمل "لا تزال بعيدة" عن التقدم الذي يريد البنك المركزي رؤيته قبل خفض دعمه للاقتصاد، مضيفًا أن التضخم المرتفع حاليا سينخفض قريبًا.