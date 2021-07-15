شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 15-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر
وفى سياق متصل واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم، ثباته بأخر أيام الأسبوع أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات البنوك الصباحية، مسجلا ثباتا فى البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصري، ومصرف أبو ظبى الإسلامى عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما ثبت سعره فى بنك الاستثمار العربى 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.95 جنيه للشراء.
52.41 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.32 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 49.31 جنيه.
52.29 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.28 جنيه.سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.32 جنيه للشراء.
52.29 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس52.01 جنيه للشراء.
52.36 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.26 جنيه للشراء.
52.43 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.44 جنيه للشراء.
52.33 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.54 جنيه للشراء.
52.36 جنيه للبيع.