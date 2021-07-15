المؤشر الرئيسى للبورصة يتراجع بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية

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القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، المصرية للاتصالات، النساجون الشرقيون للسجاد، بالم هيلز للتعمير فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مشتريات عربية وأجنبية فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 10559 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 2218 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 13002 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 4116 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.01% ليصل إلى مستوى 2470 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى 3426 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.58%ليصل إلى مستوى 2962 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهما لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ مصر للأسمنت-قنا، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رواد السياحة-رواد، المصرية للمنتجعات السياحية، دلتا للطباعة والتغليف، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المنصورة للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مصر بني سويف للأسمنت.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، راية القابضة للاستثمارات المالية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 4.3 مليون سهم، 700 سهم، 50 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للزيوت والصابون، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، 218.5 ألف سهم، 5220 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 2500 سهم، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 6.3 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، مصر للزيوت والصابون، إعمار مصر للتنمية، النعيم القابضة للاستثمارات، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 1040 سهم، 269.8 ألف سهم، 290 ألف سهم، 211.5 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 60 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة ببنك كريدي أجريكول مصر 1.3 مليون سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 600 سهم.

كما أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء 216.7 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وأعلنت شركة المنصورة للدواجن، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار أسهم رأس المال المصدر لعدد 406 مليون سهم، بعد تخفيض القيمة الاسمية للسهم من 4 جنيهات إلى 20 قرش للسهم الواحد وقيمة إجمالية لرأس المال 81.2 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وحققت الشركة مبيعات بلغت 10.2 مليار جنيه بنهاية يونيو عام 2021 مقابل 8.98 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 14%، وحققت الشركة صافي ربح بلغت 413.3 مليون جنيه مقابل صافي خسائر 477 مليون جنيه بنسبة نمو 187%.

وأرجعت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، سبب التطور الإيجابي في نتائج الأعمال غير المدققة المستقلة والمجمعة للعام 2020/2021، إلى استمرار التعاون المثمر مع الهيئة المصرية العامة للبترول في تصدير المنتجات وخاصة مازوت الخلط فضلًا عن التفعيل المستمر والمتنامي في تحقيق التكامل مع الشركات الشقيقة في قطاع البترول، والذي نتج عنه استحداث طرق خلط جديدة كان لها التأثير الإيجابي في خفض تكلفة التغذية بالإضافة إلى استمرار الأسعار المرتفعة للمنتجات البترولية، فضلًا عن زيادة الطلب على منتجات الشركة خاصة من الزيوت والشموع.

في سياق منفصل أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، نتائج أعمال النشاط المبدئية عن الفترة من أول يوليو عام 2020 حتى 30 يونيو عام 2021، وحققت الشركة طفرة كبيرة في نتائج نشاطها ، حيث تم تخفيض خسائرها بنسبة حوالي 80% من النتائج المناظرة للعام الماضي مع تحقيق نمو في مجمل الربح بنسبة 94%، وأن مجلس إدارة الشركة قد بدأ بالفعل في خطوات إصلاح الشركة بطرح مناقصة بين بيوت الخبرة العالمية لدراسة إنشاء مصنع لأدوات المائدة بورسلين ومصنع للأدوات الصحية بالإضافة لرفع كفاءة إنتاج مصنع السيراميك، وهو من المتوقع أن يحقق تطور في نتائج الشركة بتنفيذها.

كما أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في العرض المقدم من مجموعة أشخاص مصريين للاستحواذ على كامل حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية، (المملوكة بنسبة 99.87% لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية في شركة أمبان للاستثمارات السياحية والبالغة 99.98% من هيكل ملكيتها.