شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تواصل التراجع بعد حل الخلافات داخل تحالف "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل تنامي مخاوف تخمة المعروض فى الأسواق ، بعد حل الخلاف بين السعودية والإمارات ،والذي تسبب فى إيقاف خطة جديدة لزيادة إنتاج تحالف أوبك بلس بداية من الشهر المقبل ، يأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع جديد فى إنتاج الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.6% إلى مستوي 71.70$ ، من مستوى الافتتاح عند 72.89$، و سجل أعلى مستوي عند 72.93$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.3% إلى مستوي 73.52$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 74.50$ ، وسجل أعلى مستوي عند 74.54$.

عند تسوية الأسعار بالأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 3.1% ،وانخفض خام برنت بنسبة 2.5% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد الإعلان عن حل الخلاف بين السعودية والإمارات.

قالت وكالة "رويترز" يوم الأربعاء أن السعودية والإمارات توصلتا إلى حل وسط من شأنه أن يمهد الطريق لتمرير خطة جديدة لزيادة إنتاج تحالف أوبك بلس.

وبسبب الخلاف السعودي الإماراتي انهارت المحادثات خلال الاجتماع الشهري لتحالف أوبك بلس فى وقت سابق هذا الشهر ،بعدما اعترضت الإمارات على خطة لزيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا من آب/أغسطس إلى كانون الأول/ديسمبر 2021، وتمديد التخفيضات من نيسان/أبريل 2022 حتى كانون الأول/ديسمبر 2022.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 7.9 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 9 تموز/يوليو ، فى ثامن انخفاض أسبوعي على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 4.3 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 437.58 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 31 كانون الثاني/يناير 2020.

انخفاض المخزونات الأمريكية لمستويات ما قبل اندلاع جائحة فيروس كورونا ،علامة إيجابية كبرى على تحسن مستويات الطلب والسحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم ، خاصة بعد تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بالعدوى.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد ارتفع الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 11.4 مليون برميل ،والذي يعد أعلى مستوي منذ أيار/مايو 2020 ، والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.

من ناحية أخرى ،تقلص احتمال عودة سريعة للإمدادات الإيرانية إلى الأسواق العالمية ، حيث لم تظهر بوادر جديدة على استأنف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 حتى منتصف آب/أغسطس المقبل.