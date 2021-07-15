شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يستند لدعم مهم – تحليل – 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة إيه إم دي (AMD) في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.34% بما يعادل -1.21 نقطة ليستقر السهم على سعر 89.05 دولار، ليستند السهم لمستوى الدعم المهم 88.85، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى الدعم 88.85، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 98.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه