شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يعاود الارتفاع – تحليل – 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة أمازون (AMAZON) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك بعدما حاول السهم خلال تداولاته السابقة اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.12% بما يعادل 4.32 نقطة ليستقر على سعر 3,681.68 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 3,771.35 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد