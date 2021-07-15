شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر محاط بالضغوط الإيجابية – تحليل – 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فايزر (PFE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.76% بما يعادل 30 سنت ليستقر على سعر 39.95 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 39.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 40.70 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد