شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بايدو (BIDU) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.76% بما يعادل -3.25 نقطة ليستقر على سعر 181.34 دولار، وكان السهم قد حاول بتداولاته السابقة تصريف البعض من تشبعه البيعي الذي كان واضحاً بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المحوري 176.60، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 152.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط