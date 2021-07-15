شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كومكاست (COMCAST CORP) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 58.55، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.09% بما يعادل -0.05 نقطة ليستقر على سعر 57.77 دولار، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 58.55، ليستهدف بعدها مباشرة أولى مستويات المقاومة عند 60.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه