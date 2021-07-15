شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ثوب الأصيل" تتراجع 37% بالربع الثاني وإدارتها تُوصي بتوزيعات بـ 22.5 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة ثوب الأصيل، المُعلنة اليوم الخميس، عن التراجع في الأرباح بنسبة 37.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 34.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 52.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 40.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 57.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض المبيعات بنسبة 13.30% و يرجع ذلك الى توقيع الشركة عقد توريد مستلزمات طبية خلال الربع المماثل من العام السابق.

وانخفضت الإيرادات إلى 168.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 193.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 48.5 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 69.8 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2021، بقيمة 22.5 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم، وبنسبة 7.5% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 17.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.