شكرا لقرائتكم خبر عن 23.7 % انخفاض فى عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى بمصر عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس "النشرة السنوية للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والإستثماري في مصر عام 2020 " ومن أهم المؤشرات الإحصائية بالنشرة ما يلي:

وبلغ إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري 11404 (منهم 9767 ذكور بنسبة 85.6% ، 1637 إناث بنسبة 14.4% ) أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2020 مقابــل 14950 أجنبي عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 23.7 % ويرجع ذلك للظروف الصحية التي أثرت على العالم بسبب جائحة كوفيد 19 (كورونا)، كما بلغ عدد الأجانب الذين يعملون في مصر لأول مرة 4202 أجنبي بنسبة 36.8% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 7202 أجنبي بنسبة 63.2%عام 2020 .

ويمثل الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية (غير العربية) العدد الأكبر حيث بلغ 4812 أجنبي بنسبة 42.2% معظمهم من بنجلاديش بعدد 1255 أجنبي بنسبة 26.1% أجنبي والهند بعدد 1191 أجنبي بنسبة 24.8% ، يليها الدول الأوربية بعدد 2682 أجنبي بنسبة 23.5‏٪‏ ، معظمهم من المملكة المتحدة بعدد 847 أجنبي بنسبة 31.6%. وايطاليا بعدد 356 أجنبي بنسبة 13.3٪، وذلك عام 2020، ثم تأتي الدول‏ العربية بعدد 2564 أجنبي بنسبة 22.5٪ معظمهم من سوريا بعدد 1199 أجنبي بنسبة 46.8‏٪‏ وفلسطين بعدد 401 أجنبي بنسبة 15.6‏٪ ثم الدول الامريكية بعدد 893 اجنبي بنسبة 7.8%، معظمهم من الولايات المتحدة بعدد 576 أجنبي بنسبة 64.5 ٪‏ وكندا بعــدد 218 أجنبي بنسبة 24.4% ، تليها الدول الأفريقية (غير العربية) حيث بلغ 247 أجنبي بنسبة 2.2 ٪ بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعداد حيث بلغ 120 أجنبي بنسبة 1.1 ٪ من إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عـام 2020 .

وتمثل مكاتب الاستثمار المرتبة الاولي من حيث جهة اصدار تراخيص العمل للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 4644 ترخيص بنسبة 40.7 ٪ يليها مديريات القوي العاملة بعدد 3889 ترخيص بنسبة 34.1٪ ثم مكاتب الشركات بعدد 1520 ترخيص بنسبة 13.3⸓ ، ثم مكاتب البترول بعدد 1351 ترخيص بنسبة 11.9 ٪ من إجمالي التراخيص الممنوحة للأجانب العاملين بالقطـــاع الخــــاص والاستثماري عام 2020.

ويمثل رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين العدد الأكبر من حيث بلغ 3672 أجنبي بنسبة 32.2 ٪ يليهم الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) بعدد 3172 أجنبي بنسبة 27.8 ٪ ثم الفنيون ومساعدو الاخصائيين بعدد 2967 أجنبي بنسبة 26.0 % من إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عام 2020.

ويمثل نشاط الصناعات التحويلية العدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب به حيث بلغ 3800 أجنبي بنسبة 33.3٪، يليه أنشطة الفنون والابداع والتسلية بعدد 1838 أجنبي بنسبة 16.1 ٪ ثم نشاط التعدين واستغلال المحاجر بعدد 1359 بنسبة 11.9 ٪، ثم نشاط التعليم بعدد 1304 أجنبي بنسبة 11.4% من إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عام 2020.