شكرا لقرائتكم خبر عن الخزف السعودي توقع اتفاقية شراء قطعة أرض بمبلغ 55.9 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخزف السعودي عن توقيع الشركة اتفاقية شراء قطعة أرض بمبلغ 55.9 مليون ريال، غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم سداد جزء من المبلغ من خلال قرض مرابحة والجزء الآخر من مصادر التمويل الذاتية للشركة.

وبحسب البيان، لا تتضمن الاتفاقية دفع عمولة شراء، كما أن سعر الشراء أقل من متوسط التقييمات التي حصلت عليه الشركة من ثلاث مكاتب معتمدة.

وأشارت الشركة إلى أن مساحة الأرض تبلغ 111.827 ألف متر مربع، وتقع في المنطقة الصناعية الجديدة بالرياض والمجاورة للمستودعات المركزية للشركة.

هذا وتتضمن الشروط الرئيسية للصفقة، دفع ثمن شراء الأرض بموجب شيك مصرفي مصدق تسلم للبائع عند عملية الإفراغ، على لا تتحمل الشركة عمولة سعي. فيما تلتزم الشركة بدفع ضريبة التصرفات العقارية وفق الأنظمة.

وقالت الشركة، إنه سيتم تمويل الصفقة من خلال قرض مرابحة يغطي نسبة 70% من المبلغ الاجمالي للشراء والجزء المتبقي سيتم تغطيته من مصادر التمويل الذاتية للشركة.

وتتوقع الشركة أن ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة على قائمة المركز المالي في التقارير المالية الأولية الموجزة الموحدة للربع الثالث من عام 2021، وذلك لكل من بند النقدية وبند الأصول غير المتداولة وبند القروض.

ويُشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 70.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 10.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى زيادة المبيعات خلال هذا الربع، رافقه تحسن في هوامش الربحية وكذلك انخفاض في تكاليف المبيعات. بالاضافة الى إنخفاض تكاليف التمويل في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام 2019، نتيجة سداد جزء كبير من القروض.