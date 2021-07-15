شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالانخفاض ليستقر دون حاجز 74.00 دولار، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا السلبي المنتظر عند 72.75، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو 71.20 كمحطة تصحيحية تالية، بينما يمثل الثبات دون 74.70 شرط أساسي لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.75 والمقاومة 75.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط