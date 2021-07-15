شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبية جديدة ليقترب من هدفنا المنتظر عند 71.05، وتبدو الطريق مفتوحة لتخطي هذا المستوى وإجراء مزيد من التصحيح الهابط، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 69.25 كهدف سلبي تالي.

وبشكل عام، نحن نرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الهابط ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 73.30 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.00 والمقاومة 73.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط