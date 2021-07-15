شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة فوق مستوى 26.25، مما يضيف مزيد من الدعم لفرص استمرار الارتفاع خلال الجلسات القادمة، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي فوق هذا المستوى لتأكيد تحقيق مزيد من الميل الصاعد والتوجه نحو 26.80 كهدف إيجالي تالي.

لذلك، سنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 26.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.80 والمقاومة 26.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي