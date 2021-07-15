شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات مختلطة منذ الصباح، ولا يزال محصوراً بين الدعم 1.3805 والمقاومة 1.3890، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد هذين المستويين، مع الإشارة إلى أن الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3740 والمقاومة 1.3910

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي