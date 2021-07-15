شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار بعض الميل الصاعد ليتجه نحو اختبار محتمل لمستوى 1.1888، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يستمر بتقديم الإشارات السلبية التي تدعم السيناريو السلبي المقترح، والذي تبدأ أهدافه عند 1.1780 وتمتد إلى 1.1700 بعد كسر المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1750 والمقاومة 1.1890

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط