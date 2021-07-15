شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواصل التعافي من أدنى مستويات فى 3 أشهر بعد تصريحات "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، فى ظل تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول" أمام الكونغرس ،والتي قلصت من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

زاد اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.1850$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1835 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1821$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بالأمس بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب فى نحو شهرين ، بعدما سجل فى وقت سابق أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.1771$.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ،عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

يأتي هذا التراجع فى ظل تباطؤ عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، خاصة بعد الجزء الأول من الشهادة النصف سنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي ، والتي قلصت من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

قال باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ،إن ارتفاع التضخم بالفترة الأخيرة يبدو مرتبطا بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي ،وأنه سيكون من الخطأ التصرف مع هذا الأمر قبل الأوان ،وأضاف أن الظروف الاقتصادية لتقليص شراء السندات لا تزال بعيدة المنال.

بحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش يستكمل "جيروم باول" الجزء الثاني من الشهادة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ،وإذا لم يأتي بجديد فالعملة الأمريكية مرشحة لمزيد من التراجعات أمام سلة من العملات العالمية.