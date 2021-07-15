شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتعافي ويغادر القاع بعد 3 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ابتعد اليورو عن أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر مقابل الدولار اليوم الخميس بعد تصريحات حذرة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتي حدت من ارتفاع مؤخرا في عوائد سندات الخزانة.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في شهادة أمام الكونجرس الأمريكي إن الاقتصاد الأمريكي "لا يزال بعيدا" عن المستويات التي أراد البنك المركزي رؤيتها قبل تقليص دعمه النقدي.

ومقابل الدولار، استقر اليورو عند 1.1831 دولار، منتعشا من أدنى مستوى لع منذ أوائل أبريل نيسان عند 1.1772 دولار الذي سجله قبل شهادة باول في الجلسة السابقة.