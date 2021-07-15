شكرا لقرائتكم خبر عن استعلم عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو 2021 عبر الخط الساخن 19777 والان مع تفاصيل الخبر
وتتيح الشركة المصرية للاتصالات العديد من المنافذ ليدفع عملاؤها فاتورة التليفون الأرضى وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالاتWE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لشركات الدفع الألأكترونى، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.
ويرتبط الاشتراك بخدمات ADSL بتعاقد العميل بخط تليفون أرضى، وعادة ما يتسبب قطع الحرارة عن الهاتف الثابت بقطع خدمة الإنترنت الأرضى، ومع انتهاء فترة السماح التى تتيحها الشركة للعملاء لسداد فاتورة الخدمة الارضية، يتجه العديد من المستخدمين لسداد الفاتورة بكثافة، لتجنب قطع الخدمة لحين السداد.
وبحسب بيانات وزارة الاتصالات، يبلغ أعداد مشتركي التليفون الأرضى ما يقرب من 10 ملايين مشترك.
167 سنة هو عمر الشركة المصرية للاتصالات والتى تعد من أقدم شركات الاتصالات فى العالم والتى بدأ إنشاؤها عام 1854 تحت مسمى الشركة "الشرقية للتلغراف"، وذلك قبل اختراع التليفون عام 1876، وفى نفس عام افتتاحها أطلقت الشركة أول خط تلغراف يربط بين العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية.