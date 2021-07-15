شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى مصر اليوم الخميس فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بعض أسعار العملات بأخر أيام الأسبوع اليوم الخميس 15-7-2021، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك، ليسجل سعر الدولار والريال السعودى استقرارا كما كانت أسعارهم بالأمس، فى حين ارتفع سعر اليورو الأوروبى ، والجنيه الإسترلينى، والدينار الكويتى"، ليسجل سعر صرف اليورو ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.46 للشراء، 18.62 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.38 للشراء، 18.54 جنيه للبيع.

وارتفع أيضا سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.59 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس بالبنوك كان بـ 21.55 جنيه للشراء، 21.77 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

يذكر أن قرر أمس البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري ١٤٤٢ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق ١٩ يوليو ٢٠٢١ وتنتهى يوم الخميس الموافق ٢٢ يوليو ٢٠٢١، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢١.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.59 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس بالبنوك كان بـ 21.55 جنيه للشراء، 21.77 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.46 للشراء، 18.62 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.38 للشراء، 18.54 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.59 جنيه للشراء، 21.79 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس بالبنوك كان بـ 21.55 جنيه للشراء، 21.77 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.32 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.31 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.