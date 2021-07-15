شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أيام من عيد الأضحى المبارك تشهد أسعار الدواجن اليوم الخميس 15-7-2021 استقرارا فى السوق المحلى وذلك مع انخفاض الإقبال على الدواجن وزيادة الإقبال على اللحوم الحمراء.

وقال سيد الفيومي -صاحب محل دواجن- إن الوقت الحالي من السنة دائما ما ينخفض الإقبال على الدواجن، مشيرا إلى أن أسعار اليوم سجلت الدواجن البيضاء 26 جنيها للكيلو في المزرعة، والسعر للمستهلك يتراوح بين 29 - 31 جنيها للكيلو.

وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين الكيلو 41-42 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو.

وفي نفس السياق استقرت أسعار البيض، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض 38 جنيها في المزرعة، وللمستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.