شكرا لقرائتكم خبر عن فاتورة التليفون الأرضى .. المصرية للاتصالات تبدأ تحصيل فاتورة يوليو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الشركة المصرية للاتصالات فى تحصيل فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو 2021، وتستمر لمدة شهر حتى 14 اغسطس، ثم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 14 سبتمبر ثم يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط "إرسال واستقبال".

ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777 بسعر المكالمة العادية، ويتم الاستعلام برقم التليفون الأرضي.

ويرتبط الاشتراك بخدمات ADSL بتعاقد العميل بخط تليفون أرضى، وعادة ما يتسبب قطع الحرارة عن الهاتف الثابت بوقف خدمة الإنترنت الأرضى، ومع انتهاء فترة السماح التى تتيحها الشركة للعملاء لسداد فاتورة الخدمة الارضية، يتجه العديد من المستخدمين لسداد الفاتورة بكثافة، لتجنب قطع الخدمة لحين السداد.

وتتيح الشركة المصرية للاتصالات العديد من المنافذ ليدفع عملاؤها فاتورة التليفون الأرضى وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالاتWE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لشركات الدفع الألكترونى المعتمدة، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.

وبحسب بيانات وزارة الاتصالات، يبلغ أعداد مشتركي التليفون الأرضى ما يزيد عن 10 ملايين مشترك.