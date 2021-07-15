شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الخميس 15-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الخميس 15-7-2021، تباينا ملحوظا بآخر أيام الأسبوع أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر ببداية التعاملات الصباحية، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، مستقرا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند سعر 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية فاسجل انخفاضا بقيمة "قرش واحد" ليسجل 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى سجل 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.73 جنيه. سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك مصر15.62 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.