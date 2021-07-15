شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار النفط من الأعلى لها في عدة أعوام مع ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الخمسة في ثمانية جلسات من الأعلى لها منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2014، وارتداد عقود خام برنت للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأعلى لها منذ 29 من تشرين الأول/أكتوبر 2018 وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن النصف الثاني من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس وفي ظلال تسعير الأسواق لتطورات الأخيرة في تحالف أوبك+ ولتطورات جائحة كورونا بالأخص في آسيا.

وفي تمام الساعة 05:01 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آب/أغسطس القادم 0.59% لتتداول عند مستويات 72.53$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 72.96$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 73.13$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.36% لتتداول عند 74.23$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 74.50$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 74.76$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 92.41 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 92.39، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 92.41.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تسارع النمو لأكير اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلي 1.3% مقابل 0.6% في الربع الأول الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 7.9% مقابل 18.3%، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 8.0%.

كما تابعنا أيضا الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 12.1% مقابل 12.4% في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات عند 10.9%، كما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي لأكبر دولة صناعية عالمياً، تباطؤ النمو إلى 8.3% مقابل 8.8% في أيار/مايو، متفوقة أيضا على التوقعات عند 7.8%، وأظهرت قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 5.0% خلال حزيران/يونيو متوافقة مع التوقعات.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في العاشر من تموز/يوليو والتي قد تظهر انخفاضاً 23 ألف طلب إلى 350 ألف مقابل 373 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثالث من هذا الشهر تراجعاً 26 ألف طلب إلى 3,313 ألف طلب مقابل 3,339 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 28.1 مقابل 30.7 في حزيران/يونيو الماضي، وأظهر قراءة مؤشر نيويورك الصناعي اتساعاً إلى ما قيمته 17.9 مقابل 17.4 في حزيران/يونيو، كما يأتي ذلك مع أيضا بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر أسعار الواردات استقرار النمو عند 0.1% خلال حزيران/يونيو.

وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8% في أيار/مايو، وأظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 75.7% مقابل 75.2% في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد فعليات النصف الثاني من شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال تقرير السياسة النقدية النصف سنوي أمام الكونجرس، حيث من المقرر أن يدلي باول بشهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في التاسع من تموز/يوليو اتساع العجز إلى نحو 7.9 مليون برميل مقابل نحو 6.9 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص العجز إلى نحو 4.3 مليون برميل، لنشهد انخفاض المخزونات إلى 437.6 مليون برميل، ولتعد المخزونات 8% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 1.0 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 1% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة 3.7 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 4% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس بيان وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي والذي أفاد بأنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع تحالف أوبك+ حيال تمديد اتفاق إمدادات النفط، موضحاً عبر البيان أن "المداولات والمشاورات جارية بين الإطراف المعنية"، ويذكر أن البيان جاء بعد التقرير تطرقت في وقت سابق لكون السعودية والإمارات توصلتا إلى حل وسط يمنح أبو ظبي خط أساس جديد للإنتاج للسماح بتمديد اتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية 2022.

بخلاف ذلك، تابعنا مطلع الأسبوع أفادت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بأن الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا تتفاقم، موضحاً أن سلالة متحور دلتا قد تتحول قريباً للنسخة المهيمنة في العالم بعد تسجيلها في 104 دولة، مضيفاً أن الأسبوع الماضي كان الرابع على التوالي الذي يرصد به ارتفاع للإصابات وأن الوفيات ارتفعت بعد تراجعها على مدى العشرة أسابيع السابقة، ما يعرض الكثير والتعافي العالمي لخطر متزايد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 03:05 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 187.52 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,049,372 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 3,401 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 2 منصة إلى 378 منصة، لتعكس أعلى مستوى لها منذ نيسان/أبريل 2020، وثاني ارتفاع أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفع الأسبوع الماضي بواقع 200 ألف برميل يومياً إلى 11.3 مليون برميل يومياً، والذي يعد أعلى مستوى له منذ أيار/مايو 2020.

إلا أن الإنتاج الأمريكي للنفط لا يزال تعكس تراجع 1.8 مليون برميل يومياً أو 16% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب خلال الآونة الأخيرة نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس الماضي عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي مؤخراً.