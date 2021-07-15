شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعود إلى المسار التصحيحي الهابط – تحليل - 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النفط تداولات يوم أمس دون مستوى 73.30 بعد الانخفاض القوي الذي شهده في الجلسات الماضية، ليؤكد العودة إلى المسار التصحيحي الهابط، ونتوقع استمرار الانخفاض لاختبار مستوى 71.05 كهدف تالي.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن اختراق 73.30 والثبات فوقه سيوقف الضغط السلبي الحالي ويدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.00 والمقاومة 73.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط