شكرا لقرائتكم خبر عن «الطاقة الدولية» : ما بعد كورونا يهدد هدف «صفر انبعاثات كربونية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب العالمي على الكهرباء خلال العام الحالي مع خروج العديد من دول العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي زادت فيه إمدادات الوقود الأحفوري لتلبية الطلب على الكهرباء، وهو ما يهدد خطط الوصول إلى هدف صفر انبعاثات كربونية.

وقالت الوكالة في تقرير نشر اليوم الخميس إن الطلب على الطاقة سيرتفع خلال العام الحالي بنسبة 5% بعد تراجعها خلال العام الماضي بنسبة 1%، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من نمو الطلب سيأتي منذ آسيا حيث يزداد الطلب على الفحم، ليصبح أكثر وقود تلويثا للبيئة أكبر مصدر للكهرباء في العالم.

في الوقت نفسه زاد إنتاج الطاقة النظيفة، لكن الزيادة لم تكن كافية لتعويض الزيادة في استهلاك الفحم وتقليص غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى التغير المناخي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير الوكالة نصف السنوي القول إنه بعد عامين من تراجع الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة، ستزيد الانبعاثات الكربونية من القطاع حلال العام الحالي بنسبة 5ر3%، ثم بنسبة 5ر2% خلال العام المقبل لتصل إلى مستوى قياسي.

وبعد تراجع إنتاج الكهرباء من المحطات التي تعمل بالفحم في العام الماضي بنسبة 6ر4% على خلفية تراجع الطلب على الكهرباء بشكل عام بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، من المتوقع زيادته خلال العام الحالي بنسبة 5% ثم بنسبة 3% في .2022 في الوقت نفسه سيزيد إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 8% خلال العام الحالي ثم بنسبة 6% خلال العام المقبل، لتساهم بنصف الزيادة في الإنتاج العالمي من الكهرباء تقريبا.