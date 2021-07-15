شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحقق "حياة كريمة"‬ التنمية المستدامة لـ 60 مليون مواطن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تنفيذ مئات المشروعات بمختلف المراكز والقرى والمدن، خاصة فى مجال البنية الأساسية مما يمهد الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة لنحو 60 مليون مواطن مصرى.

وحول تحقيق ذلك أشار الدكتور أحمد عبد الحافظ، الخبير الاقتصادى، أن ما تشهده القرى المصرية بعد أولى خطوات تحقيق التنمية المستدامة للمواطنين، ولا سيما من خلال توفير كافة مقومات التنمية التى تبدأ من تطوير المرافق الحيوية ، امتدادا للمباني التعليمية والصحية والخدمية بصفة عامة.

أشار عبد الحافظ ل" الخليج 365" أن الوصول لمعدلات مناسبة من مقومات التنمية بمثابة خطوة هامة للارتقاء بحياة المواطنين، خاصة المحرومين فى القرى والنجوع.

وتعد مبادرة حياة كريمة ،المبادرة الأهم فى تاريخ تطوير مصر، خاصة تطوير الريف المصرى، حيث تستهدف المبادرة تحسين جودة الحياة لـ58 مليون مواطن بتكلفة تزيد عن 600 مليار جنيه فى 1500 مركز ومدينة وتابع.