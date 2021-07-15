شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين محاط بعوامل سلبية عديدة- تحليل - 15-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا مقر من هبوط سعر الزوج نتيجة لتوفر العديد من العوامل السلبية بدأ من استقراره دون الحاجز المتمثل بمستوى 131.10 بالإضافة إلى اتحاد المؤشرات الرئيسية بتقديم العزم السلبي خلال الفترة الحالية.

مما سبق, سنستمر بترجيح سيطرة الميل الهابط ولنتوقع بكسر السعر لمستوى 129.60 الوصول نحو الأهداف الإضافية المتمثلة بمستوى 128.75 وصولا نحو 126.60 بتداولات الفترة المتوسطة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.70 و 129.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط