شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحوم قرب الدعم الأولي-تحليل - 15-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر الزوج للتذبذب قرب الدعم الأولي المتمثل بمستوى 151.80 نتيجة لثبات مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 80 وليعيق ذلك الاندفاع الصاعد المتوقع سابقا.

نتوقع باستمرار ثبات السعر فوق الدعم الحالي, بدء تجميعه للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك بتشكيل اندفاع صاعد ليكرر محاولات الوصول نحو 153.40 ومن ثم ليضغط على الحاجز المستقر عند 154.40 بهدف تأكيد الاستمرارية الإيجابية للتداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.80 و 154.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم