شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الضغط على المقاومة– تحليل - 15-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر البلاتين لإيجابية مؤشر ستوكاستيك لنلاحظ تجديده للضغط على المقاومة الرئيسية المستقرة حاليا قرب 1136.00, يعتمد السيناريو القادم على قوة هذه المقاومة لنتوقع بثباتها تجديد السعر للمحاولات السلبية لننتظر وصوله بذلك نحو 1090.00 و 1035.00 على التوالي.

أما استمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية واختراقه للمقاومة المذكورة سابقا, فإن ذلك سيؤكد استعادته للميل الصاعد بتمركزه مجددا ضمن محاور القناة الصاعدة الموضحة بالرسم المرفق, ومن ثم لنتوقع تشكيله لاندفاع صاعد قوي قد يدفع به للوصول نحو 1160.00 و 1195.00 خلال الفترة الأولى.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1036.00 و 1090.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة