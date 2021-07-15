شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستمر بالتذبذب الجانبي– تحليل- 15-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر النحاس باستئناف المحاولات التصحيحية الهابطة متأثرا بارتكازه فوق المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 4.2100 لنلاحظ انحصار التداولات بذلك ضمن مسار ضيق نتيجة لثبات الحاجز المستقر عند 4.4100.

نشير إلى أن استمرار محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتسلله دون مستوى 50 يدعونا للتمسك بالترجيح التصحيحي السلبي ولنتوقع بتحقيق السعر للكسر المطلوب, الوصول مباشرة نحو دعم القناة الصاعدة ليشكل ذلك الهدف الرئيسي باستقراره عند 4.0900 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.3600 و 4.2100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الكسر