شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ينخفض من جديد – تحليل - 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار مقابل الفرنك مقاومة قوية عند مستوى 0.9200، ليتداول بسلبية ويختبر الدعم المحوري 0.9135، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة، والتي تستهدف مستوى 0.9265 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 0.9135 سيضغط على السعر لبدء موجة هابطة تبدأ أهدافها عند 0.9060.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9110 والمقاومة 0.9200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد