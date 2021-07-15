شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحصل على إشارات سلبية – تحليل - 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالانخفاض ويحاول الابتعاد عن مستوى 0.7500، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية تحفّز السعر على تحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 0.7375 كمحطة تالية.

الثبات دون 0.7500 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيقود السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7400 والمقاومة 0.7500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط