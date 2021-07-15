شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يتعرّض لضغط سلبي قوي – تحليل - 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبّد سعر عقود خام برنت خسائر قوية يوم أمس ليكسر مستوى 74.70 ويغلق الشمعة اليومية دونه، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر للانخفاض من جديد، ليتجه نحو زيارة مستوى 38.2% فيبوناتشي عند 72.75 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 74.70 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 72.75 والمقاومة 75.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط