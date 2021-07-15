شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول الاختراق – تحليل - 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة محاولات لاختراق مستوى 26.25، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مكاسب متوقعة على المدى اللحظي والتحول نحو الارتفاع، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لهذا المستوى ومن ثم تحديد وجهته التالية بشكل أدق.

نشير إلى أن تأكيد الاختراق سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تبدأ عند 26.80، بينما التماسك دونه سيضغط على السعر للانخفاض من جديد وزيارة مستوى 25.65 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.80 والمقاومة 26.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي