شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق الهدف – تحليل - 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الذهب بملامسة هدفنا الأول عند 1825.15 واخترقه ليغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يدعم فرص امتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لزيارة مستوى 1860.00 كهدف إيجابي تالي.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بالتماسك فوق 1825.15 سيضغط على السعر لتحقيق انخفاض لحظي يستهدف اختبار مناطق 1797.00 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1810.00 والمقاومة 1855.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد