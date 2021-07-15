شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم للأعلى لها في شهر متغاضية عن ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 16 من حزيران/يونيو متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن النصف الثاني من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطون.

في تمام الساعة 05:24 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.48% لتتداول حالياً عند 1,138.17$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,132.74$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 92.41 مقارنة بالافتتاحية عند 92.39.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تسارع النمو لأكير اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلي 1.3% مقابل 0.6% في الربع الأول الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 7.9% مقابل 18.3%، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 8.0%.

كما تابعنا أيضا الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 12.1% مقابل 12.4% في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات عند 10.9%، كما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي لأكبر دولة صناعية عالمياً، تباطؤ النمو إلى 8.3% مقابل 8.8% في أيار/مايو، متفوقة أيضا على التوقعات عند 7.8%، وأظهرت قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 5.0% خلال حزيران/يونيو متوافقة مع التوقعات.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في العاشر من تموز/يوليو والتي قد تظهر انخفاضاً 23 ألف طلب إلى 350 ألف مقابل 373 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثالث من هذا الشهر تراجعاً 26 ألف طلب إلى 3,313 ألف طلب مقابل 3,339 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 28.1 مقابل 30.7 في حزيران/يونيو الماضي، وأظهر قراءة مؤشر نيويورك الصناعي اتساعاً إلى ما قيمته 17.9 مقابل 17.4 في حزيران/يونيو، كما يأتي ذلك مع أيضا بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر أسعار الواردات استقرار النمو عند 0.1% خلال حزيران/يونيو.

وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8% في أيار/مايو، وأظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 75.7% مقابل 75.2% في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد فعليات النصف الثاني من شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال تقرير السياسة النقدية النصف سنوي أمام الكونجرس، حيث من المقرر أن يدلي باول بشهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

بخلاف ذلك، تابعنا مطلع الأسبوع أفادت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بأن الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا تتفاقم، موضحاً أن سلالة متحور دلتا قد تتحول قريباً للنسخة المهيمنة في العالم بعد تسجيلها في 104 دولة، مضيفاً أن الأسبوع الماضي كان الرابع على التوالي الذي يرصد به ارتفاع للإصابات وأن الوفيات ارتفعت بعد تراجعها على مدى العشرة أسابيع السابقة، ما يعرض الكثير والتعافي العالمي لخطر متزايد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 03:05 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 187.52 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,049,372 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 3,401 مليون جرعة.

ونود الإشارة لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.