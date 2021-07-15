شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 7.9% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات رسمية اليوم أنّ النمو الاقتصادي الصيني تباطأ في الربع الثاني إلى 7.9%، مدفوعاً خصوصاً بعدم انتعاش الاستهلاك الداخلي بالسرعة اللازمة وارتفاع كلفة المواد الأولية على الشركات.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إنّ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، سجّل في الفترة من أبريل وحتى يونيو نسبة نمو بلغت 7.9 بالمئة على أساس سنوي، في انخفاض كبير عن نسبة النموّ التي سجّلها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام وبلغت 18.3%.

وكان محلّلون استطلعت آراءهم وكالة فرانس برس رجّحوا أن يبلغ معدّل نمو الناتج المحلّي الإجمالي في الربع الثاني 7.7%، مشيرين إلى أنّ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني تتباطأ منذ بداية العام في ظلّ استمرار تفشّي الجائحة في العالم.

وذكر المكتب إنّ الاقتصاد الصيني واصل "التعافي بشكل مطّرد" في النصف الأول من عام 2021، محذّراً في الوقت نفسه من أنّ "هناك العديد من عوامل عدم اليقين الخارجية، والانتعاش الاقتصادي المحلّي غير منتظم".

وشدّد المكتب على "وجوب بذل جهود لتدعيم الأساس لتحقيق انتعاش وتنمية مستقرّين".