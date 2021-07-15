شكرا لقرائتكم خبر عن هنشترى بكام النهاردة.. أسعار اللحوم البلدى فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسواق اللحوم ومحلات الجزارة اقبالا متوسط وذلك قبل أسبوع تقريبًا من أول أيام عيد الأضحى المبارك ، حيث سجلت معظم أصناف اللحوم استقرارا اليوم الخميس 15- 7 – 2021 .

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز فسجلت 130-150 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو،.

واستقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها،وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، وبالنسبة لأسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها.

وأعلنت التموين الاستعداد لعيد الأضحى المبارك بطرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بكافة المحافظات من أجل تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك التى يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم، حيث سيتم طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السودانى بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم المجمدة البرازيلى بسعر 65 جنيها للكيلو، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بجانب طرح لحوم ضأن سودانى مبردة بسعر 95 جنيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.