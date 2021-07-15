شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية كما ارتفع كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الخميس عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي ونظيره الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي أظهر قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للتضخم تباطؤ النمو إلى 3.7% مقابل 4.4% في حزيران/يونيو، وذلك قبل أظهر بيانات سوق العمل تراجع معدلات البطالة إلى 4.9% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيار/مايو والتوقعات عند 5.1%، وأظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً بنحو 29.1 ألف وظيفة مقابل ارتفاع 115.2 ألف وظيفة في أيار/مايو، أفضل من التوقعات بارتفاع 19.7 ألف وظيفة.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتي أظهرت تسارع النمو إلي 1.3% مقابل 0.6% في الربع الأول، أفضل من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 7.9% مقابل 18.3% في الربع الأول، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 8.0%.

كما تابعنا أيضا الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 12.1% مقابل 12.4% في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات عند 10.9%، كما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي تباطؤ النمو إلى 8.3% مقابل 8.8% في أيار/مايو، متفوقة أيضا على التوقعات عند 7.8%، وأظهرت قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 5.0% خلال حزيران/يونيو متوافقة مع التوقعات.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس فعليات النصف الأول من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال تقرير السياسة النقدية النصف سنوي أمام الكونجرس في واشنطون، حيث أدلى باول أمس الأربعاء بالنصف الأول من شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، ومن المقرر أن يدلي في وقت لاحق اليوم بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

على الصعيد الأخر، تابعنا مطلع الأسبوع أفادت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بأن الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا تتفاقم، موضحاً أن سلالة متحور دلتا قد تتحول قريباً للنسخة المهيمنة في العالم بعد تسجيلها في 104 دولة، مضيفاً أن الأسبوع الماضي كان الرابع على التوالي الذي يرصد به ارتفاع للإصابات وأن الوفيات ارتفعت بعد تراجعها على مدى العشرة أسابيع السابقة، ما يعرض الكثير والتعافي العالمي لخطر متزايد.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا في مطلع هذا الأسبوع وضع الحكومة اليابانية العاصمة طوكيو في حالة طوارئ جديدة بسبب فيروس كورونا، كما قد بدأت قيود التباعد الاجتماعي الأكثر صرامة في عاصمة كوريا الجنوبية سيول وفقاً لتقرير وسائل الإعلام المحلية، وفي أماكن أخرى في جنوب شرق آسيا، لا تزال العديد من البلدان، بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا تكافح مع الارتفاع الأخير في الإصابات.

ويأتي ذلك في ظلال القلق من تفشي سلالة دلتا شديدة العدوي من الفيروس التاجي عالمياً والمخاوف من كون السلالة الجديدة قد تعقد إعادة الانفتاح العالمي وتوقف الانتعاش الاقتصادي العالمي، بالأخص في آسيا، ويذكر أن ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية أعلنت الأسبوع الماضي تمديد إغلاق مدينة سيدني الأكثر اكتظاظاً بالسكان في استراليا لمدة أسبوع أخر إلى 16 من تموز/يوليو.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 03:05 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 187.52 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,049,372 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 3,401 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.81% ليخسر 15.85 نقطة ويصل إلى المستوى 1,947.31، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.81% ليخسر هو الأخر 232.57 نقطة ويصل إلى المستوى 28,375.92.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.45% ليربح 23.01 نقطة ويصل إلى المستوى 5,106.09، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.23% ليربح هو الأخر 8.21 نقطة ويصل إلى المستوى 3,536.71.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.23% ليربح 342.05 نقطة ويصل إلى المستوى 28,129.51، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.41% ليربح هو الأخر 13.52 نقطة ويصل إلى المستوى 3,278.33.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.31% ليخسر 39.36 نقطة ويصل إلى المستوى 12,680.32، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.16% ليخسر هو الأخر 12.09 نقطة ويصل إلى المستوى 7,342.60.