شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الاقتصادي الصيني خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتي أظهرت تباطؤ النمو إلي 1.3% مقابل 0.6% في الربع الأول الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 7.9% مقابل 18.3% في القراءة السنوية السابقة للربع الأول، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 8.0%.