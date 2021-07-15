شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدلات البطالة في استراليا بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات سوق العمل والتي أوضحت انخفاض معدلات البطالة إلى 4.9% مقابل 5.1% في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، لتعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات الني أشارت لاستقرارها عند نسف النسبة السابقة، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً بنحو 29.1 ألف وظيفة مقابل ارتفاع 115.2 ألف وظيفة في أيار/مايو، أفضل من التوقعات التي أشارت لارتفاع بنحو 19.7 ألف وظيفة.