شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 6904 نقطة، في ظل تدني كميات التداول منذ بداية الشهر الحالي، ويتقرب المؤشر حاليا من مستوى الدعم 6850نقطة والذي في حالة اختراقه فسيواصل المؤشر تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 6700 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,898 بينما مستوى المقاومة هو 6,910 نقطة