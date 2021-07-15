شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يعوض خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 15-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عوض المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة امس الاربعاء، حيث استهل الجلسة منخفضا عند مستوى 10726 نقطة، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 10775 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تراجعا لمستوى الدعم 10650 نقطة كمستوى اول ثم 10500 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10900نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,743 بينما مستوى المقاومة هو 10,793 نقطة